“قضايا مختلفة” محور محادثات هاتفية بين بوريطة وبلينكن

هبة بريس/ الرباط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اتصل اليوم الإثنين بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وكشفت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن اتصال بلينكن ببوريطة جاء من أجل استعراض التطورات الإقليمية والدولية والتشديد على الالتزام المتواصل بتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب.

وأضاف البيان نفسه، أن الوزير بلينكن أثنى على الدور الحاسم الذي يلعبه الملك محمد السادس في تعزيز السلام الإقليمي وقيادته في مجال تعزيز مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين…

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وشمت المنافشات القضية الفلسطينية حيث أكد على اهمية الالتزام بوقف اطلاق النار وايضا تطرقت الماحادتاث الى الصراع الروسي الاوكراني وضرورة التوصل الى حل .

وشمل النقاش “ضرورة تعزيز التوصل إلى حل للنزاع في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254

كما أكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا

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