“قضايا مختلفة” محور محادثات هاتفية بين بوريطة وبلينكن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن اتصل اليوم الإثنين بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وكشفت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن اتصال بلينكن ببوريطة جاء من أجل استعراض التطورات الإقليمية والدولية والتشديد على الالتزام المتواصل بتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب.
وأضاف البيان نفسه، أن الوزير بلينكن أثنى على الدور الحاسم الذي يلعبه الملك محمد السادس في تعزيز السلام الإقليمي وقيادته في مجال تعزيز مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين…
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وشمت المنافشات القضية الفلسطينية حيث أكد على اهمية الالتزام بوقف اطلاق النار وايضا تطرقت الماحادتاث الى الصراع الروسي الاوكراني وضرورة التوصل الى حل .
وشمل النقاش “ضرورة تعزيز التوصل إلى حل للنزاع في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254
كما أكد الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا
2 تعليقات
هذا شأن فلسطيني إسرائيلي
لا يعني المغرب في شيئ، للمغرب ما يكفيه من مشاكل
يجب على الشعب المغربي ان يهتم بمشاكله الداخلية ووحدته الترابية والدفاع عنها بكل ما يملك من قوة، اجتياح المنطقة العازلة وتحريرها من سيطرة عصابة البوليزاريو وأعوانهم
الله الوطن الملك من طنجة الى الكويرة، تندوف وبشار جزء لا يتجزا من المملكة المغربية الشريفة!
مجرد تساؤل.
هل غابت الصحراء الغربية !!!؟؟؟
لا، لم تغيب، بل أكد بلينكن لبوريطة نسيان تغريدة ووعود ترامب المجنون، لأن واشنطن تدعم جهود دي ميستورا كما ورد في البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.