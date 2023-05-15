في الذكرى الـ 67 لتأسيسه… معلومات عن الجيش المغربي في 2023

2023-05-15 / 09:42
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هبة بريس

يصنف الجيش المغربي في المرتبة الـ 7 بين الجيوش الأفريقية ويحتل المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.

أما عربيا، فيأتي الجيش المغربي في المرتبة الـ 6 حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المغربي بنحو مليار دولار، ما يجعله في المرتبة رقم 80 بين أكثر الجيوش إنفاقا في العالم.

ما هي القدرات البشرية للجيش المغربي؟

يقدر عدد سكان المغرب بنحو 36.7 مليون نسمة بينهم نحو 15 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا 624 ألف نسمة تقريبا.
يقدر إجمالي عدد الجيش المغربي بـ 375 ألف فرد بينهم:
200 ألف فرد قوات عاملة.
150 ألفا قوات احتياطية.
25 ألف فرد قوات شبه عسكرية.

ما هو حجم القوة الجوية للجيش المغربي؟

يمتلك الجيش المغربي قوة جوية تضم 250 طائرة حربية وتصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينها:
83 مقاتلة.
30 طائرة نقل عسكري.
67 طائرة تدريب.
4 طائرات مهام خاصة.
طائرتا تزود بالوقود في الجو.
64 مروحية.
ما هو حجم القوات البرية للجيش المغربي؟
ألف و761 دبابة.
31 ألفا و972 مركبة عسكرية.
453 مدفعا ذاتي الحركة.
211 مدفعا مقطورا.
48 راجمة صواريخ.

ما هو حجم القوة البحرية للمغرب؟

تصنف القوة البحرية للمغرب في المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 وحدة بحرية بينها 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.
ويضاف إلى ذلك، يمتلك المغرب قوة دعم لوجيستي كبيرة تشمل أسطولا تجاريا يضم 93 سفينة، إضافة إلى 7 موانئ.
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ويمتلك المغرب 62 مطارا وشبكة طرق تتجاوز 57 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية يتجاوز طولها ألفي كيلومتر.

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تعليق واحد

  1. تحية اعتزاز وتقدير لجيشنا الباسل.. عنوان هيبة وركن استقرار وأمن الوطن

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