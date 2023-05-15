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طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة

2023-05-15 / 09:03
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بأقصى جنوب المملكة.

كما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية، وشرق الريف وأقصى جنوب البلاد مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.

وسيتم تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا بكل من وسط البلاد، والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع دائما، تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بشرق المملكة وبمرتفعات الأطلس بينما سترتفع شيئا ما بباقي أرجاء البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج ما بين مهدية والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى

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‫9 تعليقات

  3. عرف المغرب خلال الفترة الماضية موجود حر لم يعرفها سابقا مما تسبب في ظاهرة الجفاف.

  5. إذا استمرت الاجواء هكذا فهذا لايبشر بالخير وستتدهور الحالة المعيشية للمواطنين المغاربة وبالاخص الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله ونعم بالله.

  7. وجعلنا من الماء كل شيء حي لهذا وجب علينا الحفاظ على هذه النعمة العظيمة التي وهبها لنا الله.

  8. نحن نعيش وضعية صعبة جدا في قلة الأمطار مما تسببت في الجفاف وغلاء اسعار المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والاسماك وووووو وووووووو وغيرها..

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