النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة التركية بعد فرز 97.4% من الأصوات

هبة بريس - وكالات

أظهرت نتائح الانتخابات التركية تقدم مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان على منافسيه.

وبعد فرز 97.4% من الأصوات، أوضحت قناة “تي آر تي” الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي:

رجب طيب أردوغان: 49.59%

محرم إنجه (منسحب): 0.45%

كمال كليشدار أوغلو: 44.67%

سنان أوغان: 5.28%.

هذا وقال كليشدار أوغلو قبل انتهاء عمليات الفرز: “يتم إعاقة فرز الصناديق في مناطق مناصرة لنا وأطلب من هيئة الانتخابات أن لا تعيق إرادة الشعب”.

وعند الساعة 12:00 من ليل الأحد الاثنين، أشارت الهيئة العليا للانتخابات في تركياإلى أنه تم إدخال 69.12% من البيانات الانتخابية ولا تأخير في معالجتها.

في حين تصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنحو لنحو منتصف ليل الأحد- الاثنين، بنسبة 56% من الأصوات بعد معالجة أوراق الاقتراع من 21.79% من صناديق الاقتراع في البعثات الأجنبية وعند المعابر الحدودية التركية، حسبما ذكرت قناة “تي آر تي” التلفزيونية الحكومية.

وقالت القناة التلفزيونية بعد فرز 21.7% من صناديق الاقتراع “أردوغان – 56% (أكثر من 136 ألف مواطن) وكيليتشدار أوغلو 40% (أكثر من 98 ألف مواطن)”.

كما تم تحديد أن نسبة المشاركة تجاوزت 53%، حيث حصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على 2.2% من الأصوات.

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