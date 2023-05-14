أشبال الأطلس يطيحون بمالي ويتأهلون إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان
هبة بريس - القسم الرياضي
تأهل المنتخب الوطني المغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان عقب فوزه بالضربات الترجيحية على مالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب الحملاوي بمدينة قسنطينة، ضمن لقاءات نصف النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل السلبي بين الطرفين بدون أهداف، ليتم الاحتكام إلى الضربات الترجيحية.
وسيلتقي المنتخب الوطني المغربي في النهائي مع منتخب السينغال الذي تأهل على حساب بوركينا فاسو بالضربات الترجيحية.
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ألف مبروك لأشبال الأطلس على فوزه النهائي كأس أمم إفريقيا للفتيان.
بالفعل إسم على مسمى أسد يلد شبل نتمنى لهم مسيرة حاشدة بالعطاء في كرة القدم وعاش ملكنا الغالي الرياضي المغربي الأول.
كما قال السيد الركراكي سير سير سير الى كأس العالم بإذن الله تعالى ..
نتمنى لهم الحصول على اللقب بكأس العالم وسيسجلها التاريخ الكروي المغربي..
الفوز لمن يستحقها والحمدلله الأشبال الأطلس المغربي يستحقونها بكل روح رياضية، وهذا ما حصل اشبال إلى أسود.
نتمنى لهم مسيرة موفقة ومزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى كأس العالم بإذن الله تعالى ..
كل ما نتمناه من الجامعة لكرة القدم ان تدعمهم وتساندهم من أجل الوصول إلى أفضل فريق الأشبال الأطلس..
إذا استمروا بمثل هذا اللعب سيكونون أفضل فريق على صعيد افريقيا وربما أوروبا.
أنا ككوني لاعب كرة القدم سابقا باسمي ارفع أحر التهاني والتبريكات للاشبال الأطلس بهذا الفوز ، ونتمى لهم اللقب بكأس العالم..