الانتخابات التركية .. أردوغان يتقدم بعد فرز أكثر من %60 من الأصوات

2023-05-14 / 21:17
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هبة بريس - وكالات

كشفت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس ‏رجب طيب أردوغان يتقدم في الانتخابات الرئاسية ب51,44 في المائة، مقابل 42,73 في المائة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، وذلك بعد فرز أكثر من 60 في المائة من الأصوات.

وإلى حدود الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي)، يتقدم “التحالف الجمهوري” الحاكم، في الانتخابات التشريعية ب53,90 في المائة، مقابل 32,06 في المائة لصالح “تحالف الأمة” المعارض.

من جانبه، حصل مرشح اليمين المتطرف، سنان أوغان، على 5,32 في المائة.

ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية 88,46 في المائة.

ويجب انتظار الندوة الصحفية للهيئة العليا للانتخابات التركية من أجل النتائج والأرقام الرسمية.

يذكر أن مكاتب الاقتراع أغلقت عشية اليوم الأحد عند الساعة الخامسة، حيث كان أكثر من 64 مليون ناخب تركي مدعوون للحسم بين المرشحين البارزين، أردوغان وكليجدار أوغلو.

وسبق لأفراد الجالية التركية في الخارج أن أدلت بأصواتها من 27 أبريل الماضي إلى 9 ماي الجاري.

وإذا لم يستطع أي مرشح الحصول على الأغلبية، تنتقل الانتخابات إلى جولة ثانية، يوم ‏‏28 ماي الجاري، بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.‏

وبخصوص الانتخابات التشريعية، يتنافس 24 حزبا سياسيا على 600 مقعدا في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).

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