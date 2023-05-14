قارب “فانطوم ” يظهر مجددا في شاطئ بليونش شمال المملكة

2023-05-14 / 21:10
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ياسر الاحيائي - هبة بريس

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل عودة “الفانطوم” الذي كان قد خلق ضجة إعلامية واسعة منذ أربع سنوات عندما ظهر عدة مرات بسواحل تطوان كان آخرها في مدينة مارتيل السياحية.
وكانت هذه الواقعة قد خلقت إستنفارا كبيرا في صفوف الأجهزة الأمنية المغربية بعدما أكد شهود عيان في أكثر من مناسبة أن “الفانطوم” قام بنقل شباب وشابات مغاربة على متنه في فترات زمكانية مختلفة .

وكشفت مقاطع الفيديو المتداولة هذا اليوم الأحد مجموعة من المصطافين وهم يهرولون إلى الساحل في مشهد غريب قيل أنه وثق بشاطئ “بليونش” التابع لعمالة المضيق _ الفنيدق ، فيما يظهر عدد من هؤلاء الشبان يسبحون وراء ” الفانطوم” قبل أن يقلع بسرعة فائقة وعلى متنه عدة أشخاص آخرين يرجح أن يكونوا أيضا من المصطافين الذين تمكنوا من الصعود قبل أن ينتبه الجميع.

وتطرح هذه الواقعة من جديد علامات إستفهام عريضة حول الجهة التي تقف وراءها وكذا عن الجهات الأمنية الأخرى التي يناط بها حماية السواحل المغربية من عمليات تهريب البشر والمخدرات نحو الضفة الأخرى.

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‫2 تعليقات

  1. مهربي البشر والمخدرات ،هم الأجهزة الأمنية والوزراء ، اذهبوا الى صفحة الفرشة Lfercha على الفيسبوك ستشرح لكم كل شيء

  2. انحباس المطر يرجع إلى المعاصي والمناكر والفساد وووووووو وغيرها وكيف يعقل ان ينزل آلله علينا المطر ، اتقوا الله واستغفروه بكرة وعشية..

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