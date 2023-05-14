توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة العيون وهوليوود

هبة بريس - متابعة

وقع المجلس البلدي لمدينة العيون و مدينة هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، اتفاقية توأمة بين المدينتين حيث ستعزز هذه الاتفاقية التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية.

و تتوخى الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي، وكذا التعريف بالمؤهلات التي تزخر بها مدينة العيون، لاسيما المشاريع المهيكلة التي يتم تنفيذها بالمدينة باعتبارها مركزا للجذب الاقتصادي والحوار بين الثقافات، ومرجعا من حيث التنمية المستدامة.

ووقع على هذه الاتفاقية، رئيس المجلس الجماعي للعيون السيد “مولاي حمدي ولد الرشيد”، والسيد “جوش ليفيي” عمدة مدينة هوليود، وذلك بحضور السيد عبد السلام بيكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء والسادة أعضاء المجلس الجماعي لمدينة العيون، وأعضاء عن مجلس مدينة هوليود السادة ليئور كوهين، تريسي كالاري، تريسي ،كالاري، كيفين بيدرمان صموئيل بوسكيلا، وانتوني فيرا مدير حماية المدنية، إضافة إلى السادة البرلمانيين ورؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية ورجالات الصحافة والإعلام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0