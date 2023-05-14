إسبانيا : مشاركة قوية لمرشحين مغاربة في إنتخابات 28 ماي

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

يخوض عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا غمار الإنتخابات الجهوية والبلدية المزمع إجرائها يوم الأحد 28 ماي من الشهر الجاري بكل مدن وأقاليم المملكة الإسبانية.

ويمثل المغاربة المرشحين لهذه الإستحقاقات التشريعية مختلف الأحزاب والتلوينات السياسية خاصة في “كتالونيا” و “مالقا”، إذ تمثل “إيمان العاقل” لائحة الحزب الإشتراكي كأول إمرأة مغربية على مستوى بلدة “ماربيا” الواقعة في الجنوب الإسباني.

وتعتبر ” إيمان العاقل” واحدة من النساء المغربيات اللائي إستطعن أن يبصمن على مسار جمعوي متميز خلال السنوات التي قضتها في أسبانيا، إذ تشكل دعامة جمعوية مهمة لمساعدة أفراد الجالية المغربية المقيمة ب”مالقا” ، إضافة إلى دعمها ومساندتها لملف الصحراء المغربية في كل المظاهرات والمحافل الإسبانية، وكانت المناضلة المغربية الإسبانية “إيمان العاقل” قد نظمت عدة مظاهرات واحتجاجات إبان الأزمة الديبلوماسية التي إندلعت بين المغرب وإسبانيا بعد إستقبال الأخيرة لزعيم الإنفصاليين “بن بطوش” على أراضيها.

“إيمان العاقل” وموازاة مع عملها الجمعوي تتوفر على شواهد وديبلومات متعددة في شتى المجالات التي ترتبط بميدان الهجرة والمهاجرين، علاوة على كونها تمتلك ترسانة كبيرة من الدراسات في قانون الهجرة مما يجعل منها تلك المرأة المغربية التي تحظى بإحترام السلطات الإسبانية والمغربية وأبناء الجالية عموما.

وتخوض المرشحة المغربية غمار هذه الحملة الإنتخابية لصالح الحزب الإشتراكي الإسباني إيمانا منها بضرورة المشاركة وتحقيق نتائج إيجابية تخول لها الدفاع عن المصالح المشتركة للجالية المغربية، وبالتالي الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية القصوى.

إذن تفصلنا بضعة أيام عن الإستحقاقات التشريعية في إسبانيا والتي كما سبق وقلنا أنها تتميز بمشاركة مكثفة لأبناء الجالية على مستوى كل الأحزاب السياسية تقريبا، إذ بات من الضروري أن يشارك المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية لإسماع صوتهم وتحسين وضعيتهم بما يتلائم والبرامج الإنتخابية التي يتبناها كل حزب على حدة.

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