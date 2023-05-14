أكبر مسابقة غناء في أوروبا ..مغنية من أصل مغربي تفوز بلقب “يوروفيجن”

هبة بريس - متابعة

توجت السويدية لورين طلحاوي مساء السبت بمسابقة يوروفيجن الغنائية للمرة السابعة في تاريخها إثر حفلة نظمتها بريطانيا في ليفربول باسم أوكرانيا.

ولورين طلحاوي مولودة في السويد لأبوين من أصول مغربية من منطقة الريف، وهي الابنة الكبرى بين ستة أبناء، كبرت في ضواحي ستوكهولم حيث تقيم حاليا.

وشاركت أيضاً في عدد من المسابقات الموسيقية في السويد وتألقت في الكثير منها، فحلت في مسابقة “إيدول 2004” في المرتبة الرابعة. ثم عادت للغناء عام 2011 كممثّلة للسويد، حيث أنها لم تتمكن من الوصول للنهائي واكتفت بالمرتبة التاسعة. والمفارقة أن الأغنية التي شاركت بها في تلك الدورة لقيت نجاحاً كبيراً ودخلت قائمة الأغاني السويدية الأكثر رواجاً.

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