موريتانيا : نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 52 في المائة

2023-05-14 / 18:57
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هبة بريس - وكالات

وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية ، التي عرفتها موريتانيا ، أمس ، 52 في المائة، وذلك وفق ما أعلنت عنه اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، اليوم، أن هذه النسبة تم احتسابها بعد فرز 949 مكتبا من أصل 4728 مكتبا على عموم التراب الموريتاني.

و توجه، أمس، أزيد من مليون و 785 ألف ناخب موريتاني إلى 4728 مكتب تصويت بعموم التراب الموريتاني لانتخاب 176 نائبا و13 مجلسا جهويا و 238 مجلسا بلديا .

وتنافس على هذه المقاعد 25 حزبا سياسيا هم مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، حيث تقدمت للمقاعد البلدية ب 1378 لائحة ، و145 لائحة على مستوى المجالس الجهوية ، و559 لائحة نيابيا.

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