ماهو “الدبور الأسود “الذي ظهر لدى الجيش المغربي ؟

2023-05-14 / 18:40
1
هبة بريس - الرباط

لا تتوقف الثورة التكنولوجية عن الإبهار، وتحويل ما يمكن وصفه بـ”مهام الفرق” في ساحة المعركة، إلى واحدة من إمكانات مسيرة صغيرة للغاية.

ومن بين ما طورته الصناعة العسكرية البشرية مسيرة “الدبور الأسود” يبلغ طولها 10 سم وعرضها 2.5 سم وتزن 18 غراما ، وهي مزودة بـ 3 كاميرات تعطي المشغل صورًا ثابتة وفيديوهات بالحركة الكاملة
، باتت تقوم بمهام الاستطلاع التي كانت تتطلب فرقا كاملة في الجيوش.

تتميز بمواصفات “مخيفة”، فهي تقاوم سرعة الرياح و تتحمل الحرارة ، تستطيع التقاط صور متقدمة في أرض المعركة ونقل مقاطع فيديو مباشرة لكل تحركات العدو و تقدمه و تحديد مواقعه

فضلاً عن إرسال البيانات إلى قاعدة على الأرض من خلال خاصية مشفرة للتواصل، تفادياً لاختراقها و العمل حتى في الأماكن التي لا تصلها شبكة GPS

تملكها خمس دول فقط وهي أمريكا بريطانيا فرنسا المانيا اسرائيل وقد تم تسليم البعض منها لأوكرانيا مؤخرا وقدمت نتائج رهيبة وأخطر ما في هذه الطائرة هو حجمها حيث يستحيل على اي نظام دفاع جوي إسقاطها لصغر حجمها .

ما رأيك؟
المجموع 28 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فوربس: “مسؤول مغربي ضمن العشرين الأوائل عالميا لأقوى قادة السياحة والسفر”

فوربس: “مسؤول مغربي ضمن العشرين الأوائل عالميا لأقوى قادة…

2023-05-15 / 19:24
Photo of وجدة .. اضطرابات متكررة للتزود بالماء الشروب تخلق تدمرا لدى الساكنة

وجدة .. اضطرابات متكررة للتزود بالماء الشروب تخلق تدمرا…

2023-05-15 / 17:55
Photo of مباراتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

مباراتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

2023-05-15 / 17:27
Photo of 30 مليون رشوة…الرقم الاخضر يطيح برئيس مجلس جماعي بشيشاوة

30 مليون رشوة…الرقم الاخضر يطيح برئيس مجلس جماعي بشيشاوة

2023-05-15 / 12:57
Photo of توقيع إتفاقية تعاون بين مدينة “إيبيناي سور سين”الفرنسية وبلدية إنزكان

توقيع إتفاقية تعاون بين مدينة “إيبيناي سور سين”الفرنسية وبلدية…

2023-05-15 / 12:50
Photo of السعودية ت…عدم مدانا بمبايعة زعيم “كيان إرهابي”

السعودية ت…عدم مدانا بمبايعة زعيم “كيان إرهابي”

2023-05-15 / 12:46
Photo of عاجل.. القضاء يحسم في عزل ياسين الراضي ونائبه الأول

عاجل.. القضاء يحسم في عزل ياسين الراضي ونائبه الأول

2023-05-15 / 12:40
Photo of “تدريس العلوم الإنسانية في مؤسسات التعليم العالي” محور ندوة بالرباط

“تدريس العلوم الإنسانية في مؤسسات التعليم العالي” محور ندوة…

2023-05-15 / 10:25
Photo of في الذكرى الـ 67 لتأسيسه… معلومات عن الجيش المغربي في 2023

في الذكرى الـ 67 لتأسيسه… معلومات عن الجيش المغربي…

2023-05-15 / 09:42
Photo of طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة

طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة

2023-05-15 / 09:03

تعليق واحد

  1. اصبحنا في زمان نفتخر بصناعة الغير اما نحن نصنع الفضائح و المهرجانات و المسلسلات و الافلام و البرامج التافهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق