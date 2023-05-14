زياش يتلقى عروضا من الدوري التركي

2023-05-14 / 17:31
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هبة بريس : رياضة

تلقى الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي عروضا من الدوري التركي مع اقتراب مرحلة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “فوتو ماج” التركية فإن ناديي بشكتاش وفنربخشة يرغبان في التعاقد مع اللاعب المغربي الصيف القادم، خاصة وأن اللاعب يرغب في تغيير الأجواء.

وحسب نفس المصدر فإن الأندية التركية المذكورة تواصلت مع محيط اللاعب من أجل اقناعه بالقدوم إلى الدوري التركي، خاصة في ظل وضعه المعقد داخل تشيلسي الإنجليزي.

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