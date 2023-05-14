MOROCCO ARMY

برقية ولاء وإخلاص من القوات المسلحة الملكية الى الملك

2023-05-14 / 17:30
0
هبة بريس _ الرباط

رفعت أسرة القوات المسلحة الملكية برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيسها.

وفي ما يلي نص البرقية:

” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

مولاي صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

مولاي صاحب الجلالة،

تتشرف القوات المسلحة الملكية بمناسبة تخليدها للذكرى السابعة والستين لتأسيسها، بأن تتقدم بكل خشوع وإجلال لمقام حضرة مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة قائدها الأعلى ورئيس أركانها العامة، بتهانئها الخالصة المقرونة بأصدق مشاعر الإخلاص والوفاء، راجية من العلي القدير أن تحل هذه الذكرى الوطنية الغالية وجلالتكم تتمتع بالنصر والتمكين والصحة والهناء ومملكتكم السعيدة تنعم بالأمن والرقي والنماء.

إن جنود قواتكم المسلحة الملكية يا مولاي، بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، وهم يستحضرون المعاني السامية والقيم الوطنية العميقة لهذه الذكرى المجيدة، ليعبرون عن تجندهم الدائم والحازم وراء جلالتكم للذود عن حوزة المغرب وتحصين مقدساته العليا، والحفاظ على عزة وكرامة الوطن وأمنه واستقراره ضد كل خطر يهدده، مستعدين لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن سيادة المملكة العلوية الشريفة ووحدتها الترابية.

مولاي صاحب الجلالة،

إن أفراد جيشكم ضباطا وضباط صف وجنودا، مفعمين بالقيم والمبادئ، العليا التي ترعرعوا عليها تحت قيادتكم الرشيدة، ليجددون بكل فخر وامتنان عرفانهم واعتزازهم لجلالتكم لسابغ عنايتكم السامية وكريم رعايتكم الأبوية بأسرة قواتكم المسلحة الملكية وقدمائها وأبناء شهدائها، مستحضرين الإنجازات التي حققها بلدنا في ظل عهدكم الزاهر في جل المجالات عززت من إشعاعه وريادته إقليميا ودوليا.

وفي هذا اليوم الأغر، تستحضر أسرة القوات المسلحة الملكية بكل خشوع وإجلال، أمجد الصفحات التاريخية للملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وكريم مغفرته، جزاء لما أسدياه من تضحيات جسام وجليل الأعمال لينعم المغرب بالحرية والاستقلال.

حفظكم الله يامولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا لهذا البلد السعيد وحقق على يديكم الكريمتين مزيدا من التقدم والنماء لشعبكم الوفي، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزر جلالتكم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سبحانه وتعالى سميع قدير وبالإجابة جدير.

والسلام على مقامكم العالي بالله”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيق استخباراتي بين المغرب والنيجر يسفر عن تحرير دراجين مغربيين

تنسيق استخباراتي بين المغرب والنيجر يسفر عن تحرير دراجين…

2023-05-14 / 16:38
Photo of برلمانية تواجه وزير الداخلية في طريقة تمرير ” منح ” الحج لأعوان السلطة

برلمانية تواجه وزير الداخلية في طريقة تمرير ” منح…

2023-05-14 / 15:35
Photo of بني ملال …”تعبئة شاملة” لتسريع انجاز مشاريع تخص الماء الشروب و السقي

بني ملال …”تعبئة شاملة” لتسريع انجاز مشاريع تخص الماء…

2023-05-14 / 15:01
Photo of جمعية آفق للبيئة” تواصل تنظيف شوارع صفرو

جمعية آفق للبيئة” تواصل تنظيف شوارع صفرو

2023-05-14 / 14:47
Photo of القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تحتفل بالذكرى الـ67 لتأسيسها

القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تحتفل بالذكرى الـ67 لتأسيسها

2023-05-14 / 14:16
Photo of “دورة مياه مقفلة”…المكتب الوطني للمطارات يصدر بيانا توضيحيا

“دورة مياه مقفلة”…المكتب الوطني للمطارات يصدر بيانا توضيحيا

2023-05-14 / 13:22
Photo of فيدرالية اليسار : المغرب يعرف “ردة حقوقية”

فيدرالية اليسار : المغرب يعرف “ردة حقوقية”

2023-05-14 / 12:48
Photo of “عبد الله غازي” : الأحرار يهدف لإعادة الاعتبار للمنتخبين

“عبد الله غازي” : الأحرار يهدف لإعادة الاعتبار للمنتخبين

2023-05-14 / 11:58
Photo of ترويج أجهزة للغش في الامتحانات.. توقيف طالبين بطنجة

ترويج أجهزة للغش في الامتحانات.. توقيف طالبين بطنجة

2023-05-14 / 10:48
Photo of طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة

طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة

2023-05-14 / 08:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق