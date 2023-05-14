تنسيق استخباراتي بين المغرب والنيجر يسفر عن تحرير دراجين مغربيين

2023-05-14 / 16:38
1
هبة بريس _ الرباط

أسفر تنسيق أمني بين المصالح الاستخباراتية المغربية ونظيرتها النيجرية، إلى إطلاق سراح المواطنين المغربين عبد الرحمن السرحاني وإدريس فاتحي، أمس السبت 13 ماي الجاري، بعدما تعرضا للاختطاف في الأول من شهر أبريل من طرف عناصر مسلحة بمنطقة صحراوية على مستوى الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر.

وقد أسفر التنسيق الأمني الذي امتد على مدى أربعة أسابيع بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجيرية عن التوصل إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، حيث يتم إخضعاعهما حاليا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الإطمئنان على وضعهما الصحي، في انتظار الشروع في ترحيلهما.

وكان الدراجان المغربيان عبد الرحمن السرحاني ، 65 عاما ، وهو أستاذ (متقاعد) لمادة التربية الإسلامية ، وإدريس فاتحي (تاجر 37 سنة) قد غادرا المغرب في 19 يناير، حيث اجتازا معبر الكركرات جنوب المملكة بدراجتيهما نحو موريتانيا ومن هناك في اتجاه دول أفريقية أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 30 مليون رشوة…الرقم الاخضر يطيح برئيس مجلس جماعي بشيشاوة

30 مليون رشوة…الرقم الاخضر يطيح برئيس مجلس جماعي بشيشاوة

2023-05-15 / 12:57
Photo of توقيع إتفاقية تعاون بين مدينة “إيبيناي سور سين”الفرنسية وبلدية إنزكان

توقيع إتفاقية تعاون بين مدينة “إيبيناي سور سين”الفرنسية وبلدية…

2023-05-15 / 12:50
Photo of السعودية ت…عدم مدانا بمبايعة زعيم “كيان إرهابي”

السعودية ت…عدم مدانا بمبايعة زعيم “كيان إرهابي”

2023-05-15 / 12:46
Photo of عاجل.. القضاء يحسم في عزل ياسين الراضي ونائبه الأول

عاجل.. القضاء يحسم في عزل ياسين الراضي ونائبه الأول

2023-05-15 / 12:40
Photo of “تدريس العلوم الإنسانية في مؤسسات التعليم العالي” محور ندوة بالرباط

“تدريس العلوم الإنسانية في مؤسسات التعليم العالي” محور ندوة…

2023-05-15 / 10:25
Photo of في الذكرى الـ 67 لتأسيسه… معلومات عن الجيش المغربي في 2023

في الذكرى الـ 67 لتأسيسه… معلومات عن الجيش المغربي…

2023-05-15 / 09:42
Photo of طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة

طقس الاثنين.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة

2023-05-15 / 09:03
Photo of قارب “فانطوم ” يظهر مجددا في شاطئ بليونش شمال المملكة

قارب “فانطوم ” يظهر مجددا في شاطئ بليونش شمال…

2023-05-14 / 21:10
Photo of دفاعا عن نصيبنا في هيبة ووقار مساجدنا..

دفاعا عن نصيبنا في هيبة ووقار مساجدنا..

2023-05-14 / 20:48
Photo of توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة العيون وهوليوود

توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة العيون وهوليوود

2023-05-14 / 20:47

تعليق واحد

  1. الحمد لله على لطفه. لكن من الواجب الحيطة والحذر قبل الاقدام على كل عمل، خاصة الأعمال المحاطة بالمخاطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق