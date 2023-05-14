رصيد العملة الصعبة ..357 مليار درهم

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,58 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,23 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 ماي الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 357 مليار درهم بتاريخ 05 ماي 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 ماي 2023، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 78 مليار درهم، من بينها 36,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و21,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 20,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم، في حين بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 10 ماي (تاريخ الاستحقاق 11 ماي)، ما مجموعه 38,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 2,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات الأغذية الفلاحية بنسبة 1,5 في المائة والمباني ومواد البناء بنسبة 2,5 في المائة والبترول والغاز بنسبة 3,4 في المائة.

في المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات شركات التوظيف العقاري والبنوك بنسب بلغت 3,4 و0,2 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 299,1 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم قبل أسبوع

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