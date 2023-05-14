بني ملال …”تعبئة شاملة” لتسريع انجاز مشاريع تخص الماء الشروب و السقي

هبة بريس _ بني ملال

لتسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مساء اليوم بمقر الولاية، اجتماعا خصص لتقديم والاطلاع على مدى تقدم انجاز الدراسات المتعلقة ببناء وتأهيل السدود الصغرى، وكذا انجاز المشاريع المتعلقة بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب على مستوى الجماعات الترابية القروية بإقليم بني ملال.

ويتعلق الأمر بإنجاز الدراسات المتعلقة ببناء سد كبير بتاكزيرت وسدين صغيرين بالجماعتين الترابيتين سمكت وفم اودي، وإعادة تأهيل ثلاثة سدود صغرى بالجماعات الترابية قصبة تادلة وبني ملال، بالإضافة الى انجاز مجموعة من المشاريع تهم تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية القروية بالماء الصالح للشرب، وتقوية وتحسين مردودية شبكة الماء بالمراكز القروية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تشمل حفر الأثقاب المائية وبناء الخزانات والايصال الفردي وبناء السقايات…

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير الاقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمدير الإقليمي للتجهيز، وممثلة وكالة الحوض المائي لأم الربيع، وممثلو مجموعة من مكاتب الدراسات والمقاولات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع، شدد والي الجهة على ضرورة تظافر وبذل المزيد من الجهود لتجاوز كل الاكراهات من اجل انهاء الدراسات المتعلقة بإنجاز السدود الصغرى والتسريع بإنجاز مختلف المشاريع الأخرى في أقرب الآجال، لتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين خاصة على مستوى الجماعات الترابية القروية والجبلية، والمساهمة في مواجهة التحديات التي أصبحت تطرحها الظرفية الراهنة المرتبطة بالإجهاد المائي.

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