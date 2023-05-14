جمعية آفق للبيئة” تواصل تنظيف شوارع صفرو

2023-05-14 / 14:47
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ع محياوي _ هبة بريس

النظافة من الإيمان، وأساس أى بلد متقدم هو نظافة شوارعه، ومن هذا المنطلق نظمت جمعية ” آفق للبيئة” اليوم الأحد ، حملة خاصة لتنظيف وتزيين مختلف شوارع مدينة صفرو من القمامة والمخلفات بأيدى شباب ومسؤولى الجمعية، خاصة مداخيل مدينة صفرو.

الحملة عرفت مشاركة متطوعين ومتطوعات، في برنامجهم المسطر، وفق ما أورده المنظمون.

وانخرط متطوعو الجمعية في أشغال التنظيف والتزيين، كما عملوا على تنقية الأعشاب الضارة اليابسة على جنبات الطريق والشوارع وكل ما يشكل نقطة سوداء وجمع النفايات في أكياس مخصصة لها.

وتعتبر هذه الحملة حلقة ضمن سلسلة حملات نظافة يتم تنظيمها من طرف الجمعية، وستستمر إلى غاية تنقية المدينة والمساعدة في جماليتها

وأوضح رئيس الجمعية في تصريح له لموقع هبة بريس أن الجمعية سطرت برنامجا متكاملا لتنزيل هذه المبادرة بمختلف أحياء المدينة، مشددا على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس وصون المكتسبات البيئية التي تحققت بالمدينة.

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