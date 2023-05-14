القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تحتفل بالذكرى الـ67 لتأسيسها

هبة بريس _ الرباط

تم، اليوم الأحد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، تنظيم حفل بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيسها.

وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق محمد بريظ، بتحية العلم الوطني، وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى الضباط وضباط الصف والجنود.

ومما جاء في الأمر اليومي لجلالة الملك “إن القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة، وكذا القيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات، يستوجب، تنفيذا لأوامر جلالتنا، العمل المتواصل على تطوير منظومة التخطيط والقيادة مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلوماتية من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية”.

وأبرز جلالته أن “التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية تقتضي منكم، علاوة على اليقظة الدائمة والتكيف المستمر، مقاربة عقلانية، كيفا وكما، بغية تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجيستيكية لقواتنا، فضلا على امتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، والتي تستوجب إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات”.

ومنوها بالجهود المحمودة التي يبذلها الضباط وضباط الصف والجنود، بكامل مكوناتهم، وإلى جانب نظرائهم في الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارات الترابية، في مجال تدبير الطوارئ والإنقاذ والتضامن الاجتماعي، قال جلالته “إن ما نلمسه فيكم على الدوام من ثبات راسخ وتجند دائم يزيد من إصرارنا على مواصلة الجهد والعمل من أجل تمكينكم من الوسائل الضرورية التي تعينكم على القيام بمهامكم المتعددة خير قيام”.

وتابع جلالته “وإذ نحيي فيكم هذه الروح العالية من الانضباط والعزيمة والإصرار في كل تدخلاتكم الميدانية، لا يسعنا إلا أن ننوه كذلك بتعبئتكم المستمرة المواكبة لتكوين فوج جديد من المجندين والمجندات للخدمة العسكرية، التي توليها جلالتنا اهتماما خاصا من أجل إنجاحها وبلوغ مقاصدها العليا، حيث جندت لها القوات المسلحة الملكية، تنفيذا لتعليماتنا السامية، كل إمكانياتها وأطرها العسكرية، بشراكة فعالة مع الإدارات العمومية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.

وبهذه المناسبة، تم توشيح عدد من الضباط وضباط الصف والجنود بأوسمة أنعم بها عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتميز هذا الحفل بتنظيم استعراض عسكري شاركت فيه مختلف تشكيلات المقر العام التابع للقوات المسلحة الملكية.

وتشكل الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية مناسبة جديدة للإشادة الكبيرة بالمهام النبيلة التي تقوم بها هذه المؤسسة في خدمة الوطن والدفاع عن سيادته الوطنية ووحدته الترابية.

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