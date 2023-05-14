من ألمانيا.. زيلنسكي يعلن إمكانية هزيمة روسيا “نهائيا” هذا العام

هبة بريس

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الأحد، أن كييف وأنصارها الغربيين يمكن أن يجعلوا هزيمة روسيا في الحرب الدائرة ببلاده “نهائية” هذا العام، ووجه الشكر لألمانيا على دعمها العسكري.

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن كييف ستظل دائما ممتنة لألمانيا على دعمها خلال الغزو الروسي الشامل.

وأضاف: “حان الوقت الآن لنضع نهاية للحرب هذا العام، يمكننا بالفعل أن نجعل هزيمة المعتدي نهائية هذا العام”.

ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا عمليات هجومية مضادة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لاستعادة أراضيها في الشرق والجنوب من القوات الروسية التي شنت غزوا شاملا في فبراير من العام الماضي، وفق رويترز.

وقال زيلنسكي إن أوكرانيا مستعدة لمناقشة مبادرات قدمتها دول أخرى لإحلال السلام ببلاده لكنه أضاف أن تلك المقترحات يجب أن تستند إلى موقف كييف وخطتها للسلام.

وأضاف: “الحرب دائرة على أراضينا، ولذا فإن أي خطة سلام ستستند إلى مقترحات أوكرانيا”.

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