“دورة مياه مقفلة”…المكتب الوطني للمطارات يصدر بيانا توضيحيا

2023-05-14 / 13:22
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هبة بريس _ الرباط

استنكر المكتب الوطني للمطارات اليوم الأحد، بشدة محاولة نشر معلومات مضللة حول دورة مياه مقفلة من أجل الإصلاح بمطار محمد الخامس.

وأبرز المكتب في بلاغ له أنه “تبعا لنشر فيديو عن دورة مياه في حالة مزرية بمطار محمد الخامس، يوضح المكتب الوطني للمطارات، أن الأمر يتعلق بدورة مياه مقفلة من أجل الإصلاح منشور عليها بوضوح علامات التشوير بعدم الاستعمال من أجل الأشغال”.

وأضاف البلاغ أن الشخص الذي قام بالتصوير تعمد الدخول إلى هذا الورش و قام بالتصوير بسوء نية، مبرزا أنه “على اثر ذلك قام المكتب بوضع شكاية لدى النيابة العامة. وبعد البحث، تم التعرف على هذا الشخص وتم تقديمه أمام النيابة العامة وهو الآن متابع في حالة سراح و سيمثل أمام العدالة يوم 16 ماي الجاري”.

وخلص البلاغ إلى أن “المكتب الذي يحرص يوميا على احترام حرية التعبير والحق في المعلومة، يستنكر بشدة محاولة نشر معلومات مضللة والتشهير الذي من شأنه المساس بسمعة بلادنا”.

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