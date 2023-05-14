أبوخلال يرفض المشاركة في مباراة تولوز ضد نانت بسبب دعم المثليين

هبة بريس : رياضة

رفض الدولي المغربي زكرياء أبوخلال المشاركة في مباراة فريقه تولوز ضد نانت، اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

ويعود سبب رفض أبوخلال المشاركة في المباراة إلى مواقفه، لأن الجولة الحالية من الدوري الفرنسي يرتدي فيها اللاعبون أقمصة تدعم المثليين.

ورغم أن أبوخلال تواجد ضمن القائمة المستدعاة للمشاركة في مباراة اليوم إلا أنه رفض المشاركة، وسيكون متواجدا في المدرجات.

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