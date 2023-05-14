“ريال مدريد” يتلقى خبرا سارا بشأن لاعبه كامافينغا

هبة بريس _ رياضة

تلقى المدرب كارلو أنشيلوتي، نبأ سارا صباح الأحد، بعد تأكد عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعبه الشاب، إدواردو كامافينغا، والذي سيكون حاضرا في اللقاء الحاسم ضد مانشستر سيتي، يوم الأربعاء القادم.

وحسب ما أكدته صحيفة “آس”، فإن كامافينغا خضع لفحص هذا الصباح، أظهر عدم معاناته من إصابة خطيرة، جراء التدخل القوي الذي تعرض لها ضد خيتافي يوم أمس، أجبره على ترك أرضية الملعب في الدقيقة 84′.

وحسب التشخيص الذي خضع له اللاعب الفرنسي، فإنه يعاني “من التواء طفيف” في الركبة اليسرى، مما يسجعله متاحا للمشاركة منذ البداية ضد السيتي.

تجدر الإشارة، إلى أن ريال مدريد، سيحل ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم، على أرضية ملعب “الإتحاد”، برسم إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل (1-1).

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