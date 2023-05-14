كان أقل من 17 سنة .. فتيان المغرب في تحد جديد

هبة بريس _ رياضة

يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة، اليوم الأحد 14 ماي 2023، نظيره المالي، في دور نصف نهائي بطولة إفريقيا، المقامة في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 29 أبريل و19 ماي 2023

وكان المنتخب الوطني المغربي قد تأهل إلى المربع الذهبي وإلى نهائيات كأس العالم للناشئين، عقب انتصاره في ربع النهائي على الجزائر، في المباراة التي جرت أطوارها، الأربعاء الماضي، على أرضية ملعب الشهيد حملاوي، بمدينة قسنطينة، بثلاثية نظيفة

وضمن المنتخب المالي تأهله إلى دور نصف نهائي بطولة إفريقيا لأقل من 17 سنة، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بـ3 أهداف لـ0.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين المغربي والمالي إلى 26 يوليوز 2010، في بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة، في المغرب

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