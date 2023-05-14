ترويج أجهزة للغش في الامتحانات.. توقيف طالبين بطنجة

2023-05-14 / 10:48
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال يومه السبت 13 ماي 2023، من توقيف طالبين يبلغان من العمر 23 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وأفاد مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة لاستعمالها في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش، وفق المصدر ذاته، عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 64 وحدة للاتصال اللاسلكي و57 سماعة ذكية و18 ساعة يدوية ذكية و45 شاحن خاص بهذه الأجهزة المهربة، علاوة على حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته، أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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تعليق واحد

  1. المشكل ماشي فالطلبة المشكل كيف دخلت هل جوا ام بحرا لان عندنا جمارك في كل البوابات هذا هو التحقيق الأول لان الطلبة لا ذنب لهم وهم في غز الشباب الله يصبر والدهم لهذا اقول لكم واش كاين شي معقول

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