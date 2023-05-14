أميركا.. العثور على موظفة م..توفية بثلاجة

هبة بريس _ وكالات

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عثر موظف على زميلته ميتة، مساء الخميس، بالثلاجة في مطعم أربيز في لويزيانا بالولايات المتحدة الأميركية، وقالت الشرطة، الجمعة، إن المعنيين يحققون بالأمر.

وفي حين استغربت الشرطة الحادثة، وأفادت تقارير أنها نادرة، إلا أن السجلات تكشف حصول العديد منها، ما يستدعي التنبيه إلى إرشادات السلامة.

وحسب موقع أن بي سي، عثر على جثة المرأة، وهي موظفة في مطعم في نيو أيبيريا، بعد وقت قصير من الساعة 6 مساء، حسب ما قالت الشرطة في المنطقة ببيان الخميس.

ولم تشتبه شرطة المنطقة بدوافع جرمية خلف الحادثة، مشيرة إلى أن المسألة “ما زالت قيد التحقيق، ولا يشتبه في وقوع جريمة بالوقت الحالي”.

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