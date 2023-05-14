An Arbys restaurant is boarded up on June 19, 2020 ahead of a campaign rally by US President Donald Trump on June 20, the first campaign rally since the outbreak of the Coronavirus (COVID-19) in Tulsa, Oklahoma. (Photo by SETH HERALD / AFP)

أميركا.. العثور على موظفة م..توفية بثلاجة

2023-05-14 / 09:55
0
هبة بريس _ وكالات


عثر موظف على زميلته ميتة، مساء الخميس، بالثلاجة في مطعم أربيز في لويزيانا بالولايات المتحدة الأميركية، وقالت الشرطة، الجمعة، إن المعنيين يحققون بالأمر.

وفي حين استغربت الشرطة الحادثة، وأفادت تقارير أنها نادرة، إلا أن السجلات تكشف حصول العديد منها، ما يستدعي التنبيه إلى إرشادات السلامة.

وحسب موقع أن بي سي، عثر على جثة المرأة، وهي موظفة في مطعم في نيو أيبيريا، بعد وقت قصير من الساعة 6 مساء، حسب ما قالت الشرطة في المنطقة ببيان الخميس.

ولم تشتبه شرطة المنطقة بدوافع جرمية خلف الحادثة، مشيرة إلى أن المسألة “ما زالت قيد التحقيق، ولا يشتبه في وقوع جريمة بالوقت الحالي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

2023-05-14 / 09:59
Photo of فرنسا ..توقيف مغربي وخمسة فرنسيين على خلفية تهريب مهاجرين

فرنسا ..توقيف مغربي وخمسة فرنسيين على خلفية تهريب مهاجرين

2023-05-13 / 20:32
Photo of وساطة مصرية ..اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وساطة مصرية ..اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين…

2023-05-13 / 19:11
Photo of قطاع غزة .. الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي لوقف العدوان

قطاع غزة .. الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي لوقف…

2023-05-13 / 18:28
Photo of حتى 31 ماي.. السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي

حتى 31 ماي.. السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي

2023-05-13 / 17:21
Photo of افترقا 32 عاماً.. ما قصة السعودي الذي وجد أمه المصرية

افترقا 32 عاماً.. ما قصة السعودي الذي وجد أمه…

2023-05-13 / 16:08
Photo of أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

أردوغان: سأقبل نتيجة الانتخابات كيفما كانت

2023-05-13 / 12:48
Photo of بعد الإفراج عنه.. عمران خان: عاملوني كإرها.بي

بعد الإفراج عنه.. عمران خان: عاملوني كإرها.بي

2023-05-13 / 10:58
Photo of الموريتانيون يختارون ممثليهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية

الموريتانيون يختارون ممثليهم في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية

2023-05-13 / 10:27
Photo of الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

الاتحاد الأوروبي يريد “تعديل” موقفه تجاه الصين

2023-05-12 / 21:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق