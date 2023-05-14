حكيمي يسجل في خماسية باريس سان جيرمان

هبة بريس _ رياضة

سجل الدولي المغربي أشرف حكيمي، مساء اليوم السبت، هدفا في المباراة التي عرفت سحق أجاكسيو من قبل باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، برسم الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

وهز حكيمي شباك أجاكسيو، في الدقيقة 32، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 77 ويتم طرده من المباراة.

وهذا هو الهدف الخامس لحكيمي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

وكان فابيان رويز قد سجل هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

وتألق الفرنسي كيليان مبابي في الشوط الثاني حيث تمكن من تسجيل هدفين، في الدقيقتين 47 و54. وجاء الهدف الخامس لأصحاب الأرض عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجله محمد يوسف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 81 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر

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