طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة

2023-05-14 / 08:57
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بأقصى جنوب المملكة.

كما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية، وشرق الريف وأقصى جنوب البلاد مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.

وسيتم تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بشرق المملكة وبمرتفعات الأطلس، بينما سترتفع شيئا ما بباقي أرجاء البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والقنيطرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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‫14 تعليقات

  2. لا بد من توعية انفسنا واخد الحيطة والحدر وعدم التبدير في مياه الشرب لانه هدا العام مقبل على نقص في المياه سبب نقص في نزول الامطار

  4. فعلا ايام جميلة بطقس بارد بعض الشيء بالنهار و بارد بالليل نرجو من الجميع ان ندعو الله ان يسقينا الغيث نحن في امس الحاجة للامطار

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