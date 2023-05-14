طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بأقصى جنوب المملكة.
كما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية، وشرق الريف وأقصى جنوب البلاد مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.
وسيتم تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بشرق المملكة وبمرتفعات الأطلس، بينما سترتفع شيئا ما بباقي أرجاء البلاد.
أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والقنيطرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.
14 تعليقات
اللهم لك الحمد والشكر على نخفاض حرارة الشمس هذه الايام
لا بد من توعية انفسنا واخد الحيطة والحدر وعدم التبدير في مياه الشرب لانه هدا العام مقبل على نقص في المياه سبب نقص في نزول الامطار
نسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت السماواتي والارض
فعلا ايام جميلة بطقس بارد بعض الشيء بالنهار و بارد بالليل نرجو من الجميع ان ندعو الله ان يسقينا الغيث نحن في امس الحاجة للامطار
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
علينا جميعا ان نستعمل الماء بدون تفريط ولا إفراط ..
تراجع مستوى نسبة ملئ السدود الى اقل كمية ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
بسبب الذنون والمعاصي وتفشي المحرمات وعقوق الوالدين.انحبس المطر علينا ..
نقص كبير في المردود الفلاحي هاته السنة..
يجب الإكثار من الاستغفار والدعاء الصالح لطلب المطر..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
اللهم اسقينا الغيث النافع..
على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها..