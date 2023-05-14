طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة

2023-05-14 / 08:57
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بأقصى جنوب المملكة.

كما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق كل من المنطقة الشرقية، وشرق الريف وأقصى جنوب البلاد مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.

وسيتم تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد، والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بشرق المملكة وبمرتفعات الأطلس، بينما سترتفع شيئا ما بباقي أرجاء البلاد.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارتيل والقنيطرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مديرية الأمن تتفاعل مع مقال “هبة بريس” وتتعهد بدعم التدخلات الأمنية

مديرية الأمن تتفاعل مع مقال “هبة بريس” وتتعهد بدعم…

2023-05-13 / 23:12
Photo of أمن طنجة يعتقل طالبين أعلنا بيع أجهزة للغش عبر الفايسبوك

أمن طنجة يعتقل طالبين أعلنا بيع أجهزة للغش عبر…

2023-05-13 / 23:07
Photo of الرميلي: “تسلمتُ عمودية البيضاء وهي في حالة طوارئ”

الرميلي: “تسلمتُ عمودية البيضاء وهي في حالة طوارئ”

2023-05-13 / 22:38
Photo of تلاميذ تطوان يحصدون الأخضر واليابس في سماء البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد

تلاميذ تطوان يحصدون الأخضر واليابس في سماء البطولة الوطنية…

2023-05-13 / 21:50
Photo of عندما تتحول سواحل الجديدة إلى ممرات للاتجار الدولي للمخدرات!

عندما تتحول سواحل الجديدة إلى ممرات للاتجار الدولي للمخدرات!

2023-05-13 / 21:21
Photo of مؤسسة التمويل الدولية: المغرب مطالب بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها

مؤسسة التمويل الدولية: المغرب مطالب بمراجعة سلسلة قيم قطاع…

2023-05-13 / 19:25
Photo of صلاحية مياه الشرب بالمضيق – الفنيدق تخرج “أمانديس ” عن صمتها !

صلاحية مياه الشرب بالمضيق – الفنيدق تخرج “أمانديس ”…

2023-05-13 / 18:54
Photo of مرشح حزب سانشيز يؤكد فتح الجمارك التجارية بباب سبتة هذه السنة

مرشح حزب سانشيز يؤكد فتح الجمارك التجارية بباب سبتة…

2023-05-13 / 18:37
Photo of جماعة تطوان تخرج عن صمتها بخصوص بيع واستهلاك لحوم الحمير

جماعة تطوان تخرج عن صمتها بخصوص بيع واستهلاك لحوم…

2023-05-13 / 18:19
Photo of صحيفة روسية: المغرب “بلد لجميع الأجواء وكل الفصول”

صحيفة روسية: المغرب “بلد لجميع الأجواء وكل الفصول”

2023-05-13 / 17:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق