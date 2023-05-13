مديرية الأمن تتفاعل مع مقال “هبة بريس” وتتعهد بدعم التدخلات الأمنية

هبة بريس - الرباط

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع مقال نشرته هبة بريس تحت عنوان: “الإجرام والنشل في الدار البيضاء بالعلالي.. هل الشرطة في عطلة؟”، تناول معطيات حول الوضعية الأمنية العامة بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف منطوق البيان الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، بالحرف : ” جاء في هذا المقال أن “ظاهرة السرقة بالنشل وأحيانا تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض طاغية في شوارع المدينة المليونية”، مضيفا في السياق نفسه أن “سكان الدار البيضاء يطالبون المديرية العامة للأمن الوطني و معها والي أمن الجهة و كل المسؤولين بالمناطق الأمنية للدار البيضاء بضرورة التحرك و تكثيف الجهود و إعطاء التعليمات لحملات مكثفة لردع هؤلاء المجرمين و اللصوص و النشالين الذين يعيثون فسادا في شوارع المدينة”.

وقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع مضمون هذا المقال، بحيث كانت حريصة على توضيح بعض من الجوانب غير الصحيحة التي وردت به، وذلك بالشكل الذي يسمح للمواطنين وقراء موقعكم الكرام بتكوين صورة متكاملة حول الاستراتيجية الأمنية التي تحرص مصالح الأمن الوطني على تخصيصها لتأمين القطب الحضري الوطني الدار البيضاء:

أولا: لابد من الإشارة إلى أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بصدد إجراء عملية تقييم شامل لحصيلة العمليات الأمنية وخطط العمل الميداني التي باشرتها خلال الفترة المنصرمة من سنة 2023، وهي عملية دورية تروم تحقيق النجاعة والفعالية من جهة، ورصد مكامن النقص والخلل من جهة ثانية، خصوصا خلال الفترة المقبلة التي تسبق حلول فصل الصيف الذي يتميز بتزايد للأنشطة السياحية بالمدينة، كما أن هذه العملية تروم أيضا توفير قراءة دقيقة للخريطة الأمنية بالمدينة، بالشكل الذي يسمح بتوجيه العمليات الأمنية الميدانية وفق متطلبات تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

ثانيا: من خلال تحليل المعطيات والإحصائية الفصلية المتوفرة حاليا لدى مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، خصوصا في شقها المتعلق بمكافحة جرائم السرقة بالعنف وبالخطف التي تناولها مقالكم المرجعي، يلاحظ استقرار في عدد القضايا المماثلة المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، حيث تم تسجيل 6605 قضية سرقة بالخطف أو مقرونة بالعنف خلال السنة الجارية، مقارنة مع 6407 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2022، في مقابل ارتفاع ملحوظ لعدد الأشخاص الموقوفين، والذي انتقل من 1824 سنة 2022، ليصل إلى 3439 شخصا خلال السنة الجارية 2023، وهو ما يؤشر على فعالية نسبية للعمليات الأمنية من خلال سرعة استجابتها الميدانية لمتطلبات مكافحة جرائم السرقة المقرونة بالعنف أو الخطف.

وفي إطار هذه العمليات المركزة دائما، خصوصا في شقها المتعلق بمكافحة جرائم السرقة المقرونة بالعنف دائما، ركزت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء خلال نفس الفترة على مراقبة وحجز الوسائل والمركبات المستعملة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي، بحيث تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية حجز ما مجموعه 572 سيارة ودراجة نارية، في مقابل 529 مركبة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

ثالثا: تتميز مدينة الدار البيضاء بوضعية ديمغرافية واقتصادية خاصة ودقيقة، وهو المعطى الذي يقتضي اعتماد استراتيجيات نوعية في مواجهة مظاهر الجريمة والجنوح بهذا القطب الحضري، بحيث تتوفر ولاية أمن الدار البيضاء على بنيات ترابية وموارد بشرية مهمة، تتمثل في 13 منطقة أمنية و73 دائرة للشرطة، بالإضافة إلى 13 فرقة للشرطة القضائية وأربع فرق لمكافحة العصابات، فضلا عن فرق ومصالح للدعم التقني والمعلوماتي، تعمل جميعها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وبإمكانيات لوجستيكية وتقنية مهمة من أجل رصد ومكافحة وتجفيف كافة مظاهر الجريمة والجنوح، التي تبقى مستوياتها وأنماطها الإجرامية المستخدمة عادية ولا ترقى إلى مستويات التهويل الذي تناوله مقالكم المرجعي.

وإذ تدحض ولاية أمن الدار البيضاء المعطيات غير الصحيحة المنشورة، والتي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الاشاعات لأنها تنطلق من مؤشرات إجرامية تتسم بالعمومية ولا تعكس المظهر العام للجريمة، فإنها تؤكد في المقابل بأنها ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان.

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