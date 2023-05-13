أمن طنجة يعتقل طالبين أعلنا بيع أجهزة للغش عبر الفايسبوك

2023-05-13 / 23:07
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هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، زوال يومه السبت 13 ماي 2023، من توقيف طالبين يبلغان من العمر 23و 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة لاستعمالها في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على 64 وحدة للاتصال اللاسلكي و57 سماعة ذكية و18 ساعة يدوية ذكية و45 شاحن خاص بهذه الأجهزة المهربة، علاوة على حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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