الوداد يكتفي بالتعادل أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

هبة بريس - القسم الرياضي

اكتفى الوداد الرياضي بنتيجة التعادل السلبي أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولعب ماميلودي صن داونز بنقص عددي منذ الدقيقة 43 بعدما تلقى لاعبه نيو مايما بطاقة حمراء مباشرة، كما حصل التشيلي مارسيلو إيفان أليندي على بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 94.

وظهر الوداد الرياضي بوجه شاحب خلال هذه المباراة، إذ لم يحسن استغلال عوامل الأرض والجمهور والنقص العددي لدى الخصم، لتصبح بذلك مهمته معقدة قبل موقعة الإياب.

وسيلتقي الطرفان في موقعة الإياب يوم السبت القادم بداية من الثانية بعد الزوال بجوهانسبيرغ.

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