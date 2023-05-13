تلاميذ تطوان يحصدون الأخضر واليابس في سماء البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد

2023-05-13 / 21:50
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هبة بريس - متابعة

في إنجاز تاريخي توجت فرق مديرية تطوان بذهبيتين برسم نهائيات البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد ذكور المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بكل من بينة صفرو خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 ماي 2023 تحت شعار” التلميذة والتلميذ في صلب الارتقاء بالرياضة المدرسية”.

تلاميذ كل من ثانوية أبي بكر الرازي الإعدادية وثانوية الغزالي التأهيلية يصنعون الحدث بكل جذارة واستحقاق ويعتلون منصة التتويج مبرهنين عن علو كعبهم في هذا الصنف الرياضي.

ففي فئة U15 توج فريق الثانوية الإعدادية أبي بكر الرازي بلقب البطولة في حين سيطر فريق الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي على مجريات البطولة لينتزع لقبها.

سيطرة فرق مديرية تطوان على البطولة الوطنية في كرة اليد بكل فئاتها يأتي تتويجا للمجهودات التي يبذلها أطر التربية البدنية بالمؤسسات التعليمية في مجال التأطير الرياضي للتلاميذ.

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