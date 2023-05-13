أخنوش بمنتدى المنتخبين “الأحرار”: حكومتنا تعمل على التحول الجيلي وتشتغل على الانتقالات الكبرى

هبة بريس - الرباط

شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالدار البيضاء (13 ماي)، في إطار الجولة الثالثة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن حكومته تعمل على التحول الجيلي، وتشتغل على انتقالات كبرى، على غرار الانتقال الرقمي، والانتقال على مستوى الدولة الاجتماعية، “حتى لا يواجه أبناؤنا في المستقبل مشاكل الصحة والتعليم، إضافة إلى التشغيل والاستدامة”.

وأوضح أخنوش في كلمته أن الحكومة التي يرأسها ومنتخبي حزبه يبادرون إلى إيجاد الحلول بدل التباكي على الإشكاليات، قائلا: “نحن كحكومة لا نشتكي.. لا أحد منكم كمنتخبين اشتكى من “العفاريت”، ولا نختبئ وراء الاشكاليات، لكننا نواجهها لأننا مسؤولوون، لديكم دعمنا وإن شاء الله كلكم ناجحين”.

وأضاف بأنه تفقد في شهر رمضان أحياء الدار البيضاء، قائلا “ظهرت لي مجموعة من المتغيرات، خاصة على مستوى المساحات الخضراء … هذا التغيير مجرد بداية، ويجب أن يشجعنا ويشجع فرق الأغلبية ممن يشتغلون معنا لنسير بسرعة أكبر، حتى يرى الناس التغير الحاصل داخل المدينة”.

وأبرز عزيز أخنوش، أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” يوجد في صحة جيدة ويسير قدما إلى الأمام، كما أنه يعيش تحولا كبيرا بفضل العمل الكبير لمنتخبيه، إضافة لدينامية تنظيماته الموازية، خاصا بالذكر فيدرالية الشباب والنساء.

وتابع في معرض كلمته: ” بعد سنة ونصف من ترؤسه الحكومة، سعداء بما تحقق “وكتافنا سخان” بالعمل الذي يقوم به المنتخبون التجمعيون مع المواطنين”.

وأضاف أخنوش “أنا جد سعيد لأن منتخبي الحزب لديهم مؤهلات كبيرة ويحسون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعرفون أولويات المواطنين وحاجياتهم”، معبرا عن استعداده لأن يجلس مع منتخبي الدار البيضاء بصفته رئيسا للحكومة رفقة وزير الداخلية، لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة داخل المدينة.

ولفت أخنوش إلى أن إشكالية الماء في الدار البيضاء كبيرة، مبشرا البيضاويين بقرب بدء الاشتغال على تحلية المياه بالمدينة، إضافة إلى مشروع الربط المائي من خلال تحويل المياه من الرباط إلى الدار البيضاء الشمالية.

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