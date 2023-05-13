فرنسا ..توقيف مغربي وخمسة فرنسيين على خلفية تهريب مهاجرين

2023-05-13 / 20:32
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هبة بريس - وكالات

أوقف خمسة فرنسيين ومغربي في فرنسا لتورطهم في تهريب مهاجرين تونسيين وجزائريين وأفغان وسوريين تم نقلهم من المجر إلى النمسا على متن شاحنات.

وقالت النيابة، الجمعة، إن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما، سيحاكمون في الثاني من حزيران/يونيو بتهمة المشاركة في شبكة الهجرة السرية من مايو الى أكتوبر 2022.

وأوضحت أنه “بمجرد وصول المهاجرين السريين إلى النمسا، يمكن أن يتفرقوا فرقوا بسهولة أكبر في أوروبا، لا سيما باستخدام النقل بالسكك الحديد”.

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