الوضعية المتأزمة لفريق شباب الريف الحسيمي تصل البرلمان

هبة بريس - مكتب طنجة

وجه نور الدين مضيان النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة حول الوضعية المتأزمة التي يعيشها فريق شباب الريف الحسيمي لكرة القدم.

وجاء في سؤال نور الدين مضيان، وضعية فريق شباب الريف الحسيمي أضحت محط تساؤلات مضيفا : “ولعل هذا الوضع المتأزم والمقلق الذي لا يشرف الرياضة على صعيد الإقليم؛ ولا يستحضر تاريخ فريق شباب الريف الحسيمي؛ عندما كان يمارس في القسم الوطني الأول؛ قد ساهمت لا محالة في تناميه مجموعة من العوامل؛ ووقفت وراءه العديد من الأيادي الخفية والظاهرة؛ وعلى رأسها سوء تدبير شؤون الفريق؛ وعدم الاكتراث لحالة اللاعبين المادية والنفسية”.

وطالب مضيان فتح تحقيق عاجل من أجل كشف النقاب عما “يحاك في الظلام من مؤامرات لوأد الرياضة بالمنطقة سيما اللعبة الأكثر شعبية”.

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