بعد معاناة 8 سنوات في قسم الهواة ..”الكوديم” يصعد الى البطولة الاحترافية

هبة بريس -

بعد 8 سنوات في قسم الهواة حجز النادي المكناسي بطاقة العبور نحو البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، إثر تعادله مع أولمبيك اليوسفية بهدف لمثله، في مباراة عن الجولة 29 من القسم الوطني هواة.

واستفاد النادي المكناسي من نتيجة مباراة اتحاد أمل تزنيت وشباب مريرت، التي انتهت هي الأخرى بالتعادل (2 -2)

وحقق النادي المكناسي مسارا جيدا في منافسات بطولة الهواة، ليرافق الكوكب المراكشي الى القسم الثاني من البطولة الاحترافية، في مشهد عنوانه الكبير “هل تكون عودة الكبار إلى قسم الأضواء ؟”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0