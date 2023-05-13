بعد معاناة 8 سنوات في قسم الهواة ..”الكوديم” يصعد الى البطولة الاحترافية

2023-05-13 / 19:49
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هبة بريس -

بعد 8 سنوات في قسم الهواة حجز النادي المكناسي بطاقة العبور نحو البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، إثر تعادله مع أولمبيك اليوسفية بهدف لمثله، في مباراة عن الجولة 29 من القسم الوطني هواة.

واستفاد النادي المكناسي من نتيجة مباراة اتحاد أمل تزنيت وشباب مريرت، التي انتهت هي الأخرى بالتعادل (2 -2)

وحقق النادي المكناسي مسارا جيدا في منافسات بطولة الهواة، ليرافق الكوكب المراكشي الى القسم الثاني من البطولة الاحترافية، في مشهد عنوانه الكبير “هل تكون عودة الكبار إلى قسم الأضواء ؟”.

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تعليق واحد

  1. مبروك لفريق النادي المكناسي بصعوبه للقسم الثاني الاحترافي، و ربما استفاد كثيرا و تعدب في قسم الهواة سنوات من الجهود و مني النفس من اجل استرجاع النادي المكناسي من فرق الرواد في المغرب، أمثال عزيز الدايدي و حميدو و غيرهم.
    اتمنى ان يكون الصعود فال خير لمدينة مكناس البارة و ليس الصعود من اجل النزول كباقي الفرق، مزيدا من التألق و انجاب فريق قوي و متماسك و الجهود تكون متبادلة بين اللاعبين و الادارة التقنية و المكتب المسير و المستشهرين في اللعبة و الأهم هيقاعدة الأساسية لمدرسة النادي.

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