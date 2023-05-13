القصر الكبير ..انتــ..ــشال جـــ..ـثــة شاب بواد اللوكوس

2023-05-13 / 19:43
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة للوقاية المدنية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر اللوكوس، أمس الجمعة

ولحسب مصادر محلية ، فان الشاب البالغ من العمر 18 سنة كان في رحلة استجمام رفقة زملائه بمنطقة بويلا التابعة لجماعة قصر ابجير بإقليم العرائش ، قبل أن يتعرض للغرق في غفلة منهم .

وقد تم نقل جثة الشاب لمستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير، في وقت باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات غرقه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجديدة ..وجبة عشاء ترسل طلبة بالحي الجامعي الى قسم المستعجلات

الجديدة ..وجبة عشاء ترسل طلبة بالحي الجامعي الى قسم…

2023-05-13 / 21:02
Photo of 3 جث.ت في أماكن متفرقة.. جريمة بشعة تهز إقليم الرحامنة

3 جث.ت في أماكن متفرقة.. جريمة بشعة تهز إقليم…

2023-05-13 / 14:10
Photo of سحلها لمسافة طويلة.. الطرامواي يقت.ل سيدة بالبيضاء

سحلها لمسافة طويلة.. الطرامواي يقت.ل سيدة بالبيضاء

2023-05-13 / 13:37
Photo of لاحقوا سائق سيارة وتسببوا في وفاته.. إيقاف 3 أشخاص بآيت ملول

لاحقوا سائق سيارة وتسببوا في وفاته.. إيقاف 3 أشخاص…

2023-05-13 / 09:44
Photo of وفاة شاب أثناء مقابلة لكرة القدم بسطات في ظروف غامضة

وفاة شاب أثناء مقابلة لكرة القدم بسطات في ظروف…

2023-05-12 / 22:25
Photo of شفشاون ..ثلاثيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مــ..ـأساوية

شفشاون ..ثلاثيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مــ..ـأساوية

2023-05-11 / 22:05
Photo of 28 قت.يلا و 2354 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

28 قت.يلا و 2354 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

2023-05-10 / 10:25
Photo of رفض الزواج منها فأضرمت النار بجسدها.. واقعة بشعة تهز البيضاء

رفض الزواج منها فأضرمت النار بجسدها.. واقعة بشعة تهز…

2023-05-09 / 09:22
Photo of وجدة.. مصرع موظف جماعي رمى نفسه من أعلى منزله

وجدة.. مصرع موظف جماعي رمى نفسه من أعلى منزله

2023-05-08 / 17:07
Photo of انقاذ طفل ..حريق يأتي على شقة سكنية بطنجة

انقاذ طفل ..حريق يأتي على شقة سكنية بطنجة

2023-05-07 / 21:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق