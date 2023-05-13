القصر الكبير ..انتــ..ــشال جـــ..ـثــة شاب بواد اللوكوس

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة للوقاية المدنية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر اللوكوس، أمس الجمعة

ولحسب مصادر محلية ، فان الشاب البالغ من العمر 18 سنة كان في رحلة استجمام رفقة زملائه بمنطقة بويلا التابعة لجماعة قصر ابجير بإقليم العرائش ، قبل أن يتعرض للغرق في غفلة منهم .

وقد تم نقل جثة الشاب لمستودع الأموات بمستشفى القصر الكبير، في وقت باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات غرقه.

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