مؤسسة التمويل الدولية: المغرب مطالب بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها

هبة بريس -

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية أن المغرب مطالب بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها، من التصميم إلى التسويق، وذلك من أجل ضمان تحقيق منظومة دائرية حقيقية.

وأوضحت هذه الدراسة ، التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية حول مفهوم الدائرية في صناعة النسيج المغربية والتي تحمل عنوان “من النظام الخطي إلى النظام الدائري: آفاق صناعة النسيج المغربية”، أنه “لضمان تحقيق نظام دائري حقيقي، يعتبر المغرب مطالبا بمراجعة سلسلة قيم قطاع النسيج بأكملها، انطلاقا من التصميم، مرورا بالتوريد، وصولا إلى التسويق، مع الأخذ بعين الاعتبار المخلفات الناجمة عن مختلف هذه المراحل، وذلك لضمان صناعة قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

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