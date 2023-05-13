وساطة مصرية ..اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

2023-05-13 / 19:11
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هبة بريس - وكالات

قالت مصادر اعلامية انه فلسطينية تم التوصل إلى اتفاق توسطت فيه مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد حيث سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 22:00 بتوقيت القدس.

كما ذكرت مصادر مصرية أن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن وضع حد لاستهداف المدنيين وهدم المنازل.

وهذا هو اليوم الخامس من المواجهة الدامية بين إسرائيل وحركة الجهاد، حيث تبادل الطرفان القصف الصاروخي، مما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق، قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن جهود الوساطة، التي تقودها مصر، ما تزال مستمرة في القاهرة.

وأضافت: “حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا”.

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