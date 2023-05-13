صلاحية مياه الشرب بالمضيق – الفنيدق تخرج “أمانديس ” عن صمتها !

2023-05-13 / 18:54
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هبة بريس - مكتب طنجة

تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية، أخبارا تفيد بعدم صلاحية الماء الشروب الذي يتم توزيعه في مدينتي المضيق – الفنيدق ، الامر الذي دفع بالشركة المفوض لها تدبير القطاع ( امانديس ) الى الخروج عن صمتها عبر بلاغ لها.

وقالت شركة “أمانديس” إن تزويد ساكنة المدينتين بالماء الصالح للشرب يمر عبر مرحلتين، مرحلة الإنتاج الذي يقوم به المكتب الوطني للكهرباء والماء، ثم مرحلة الاستقبال والتوزيع الذي تقوم به شركة أمانديس.

وتابع البلاغ، إنه خلال المرحلة الأولى يخضع الماء لمراقبة مختبرية على مدار الساعة من طرف مختبرات محلية متمركزة بوحدات الإنتاج الرئيسية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، ثم إلى مراقبة دورية من طرف مختبر مركزي معتمد تابع لنفس المكتب.

وعلى مستوى التوزيع -يضيف البلاغ-، تقوم شركة أمانديس عبر مختبرها بمراقبة مستمرة لجودة المياه الموزعة، حيث تعمل المصالح المختصة للشركة على أخذ عينات من الماء قبل وأثناء وبعد توزيعه على زبنائها، قصد إخضاعها للتحليل البكتريولوجي و الفيزيو-كيميائي في مختبرها لمراقبة جودة الماء، من أجل التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة المعمول بها وطنيا.

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