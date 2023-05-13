مرشح حزب سانشيز يؤكد فتح الجمارك التجارية بباب سبتة هذه السنة

هبة بريس - مكتب طنجة

قال خوان غوتيريز مرشح الحزب الاشتراكي العمالي في الانتخابات البلدية في سبتة المحتلة ، أن فتح الجمارك التجارية بباب سبتة سيتم خلال السنة الجارية .

وقالت مصادر صحفية محلية، أن غوتيريز المرشح للانتخابات البلدية المقررة في 28 ماي الجاري، لم يُحدد تاريخ الافتتاح، غير أنه أكد بأن ذلك سيحدث خلال هذه السنة.

.ويستند قرار افتتاح مكتب للجمارك التجاري بمدينة سبتة ومليلية المحتلتين على الإعلان المشترك الذي تلا زيارة سانشيز للرباط في أبريل الماضي، ولقاءه بالملك محمد السادس، وجاء فيه أنه سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.

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