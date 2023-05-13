قطاع غزة .. الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي لوقف العدوان

هبة بريس - و م ع

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم السبت، بموقف دولي حازم يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المواد الطبية والغذائية والوقود، وغيرها من أساسيات الحياة.

وقالت الوزارة في بيان، إن ” رفض سلطات الاحتلال ادخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية للقطاع انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الانساني الدولي “.

وأدانت ” الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها الوزراء الفاشيين في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع ” ، معتبرة هذه الحملات ” امتدادا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب أرض دولة فلسطين “.

كما أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي ازاء تلك الدعوات ، محذرة من مخاطر استغلاله إسرائيليا ، لتعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم.

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