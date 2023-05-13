(فيديو) الزلزولي يتألق بهدف رائع أمام ألميريا في الدوري الإسباني
سجل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي هدفا ساهم به في قيادة فريقه أوساسونا للفوز على ضيفه ألميريا بثلاثة أهداف لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.
ووقع الزلزولي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51، ليصل بذلك إلى هدفه الرابع هذا الموسم في الليجا والسادس في جميع المسابقات.
المغربي عبد الصمد الزلزولي يواصل التألق مع أوساسونا 🇲🇦#الدوري_الإسباني #أوساسونا_ألميريا #الزلزولي pic.twitter.com/jrTOYig6Kv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2023
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