(فيديو) مزراوي يسجل ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كبير أمام شالكة

2023-05-13 / 17:58
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ساهم الدولي المغربي نصير مزراوي في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كبير أمام شالكة بستة أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الألماني.

ووقع مزراوي الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 92، وهو بالمناسبة الهدف الأول للاعب بقميص بايرن ميونيخ.

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