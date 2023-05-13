(فيديو) مزراوي يسجل ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كبير أمام شالكة

ساهم الدولي المغربي نصير مزراوي في قيادة بايرن ميونيخ لفوز كبير أمام شالكة بستة أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الألماني.

ووقع مزراوي الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 92، وهو بالمناسبة الهدف الأول للاعب بقميص بايرن ميونيخ.

💫 ختامهــــا مســــك 🇲🇦 المغربي نصير مزراوي يسجل أول أهدافه مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات ويختتم مهرجان بايرن التهديفي أمام شالكه#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ #شالكه pic.twitter.com/1THrSB6BXF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 13, 2023

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