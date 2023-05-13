أخنوش: حزبنا يقوم بمنتدياته الجهوية “بدون نفاق”

هبة بريس

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالدار البيضاء، في إطار الجولة الثالثة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن حزب “الأحرار” انتقل من مسار الثقة إلى مسار التنمية، موضحا أن حزبه يواصل المنتديات الجهوية “بدون نفاق”.

وأكد أخنوش في كلمة بالمناسبة، أن حزب “الأحرار” يعرف تحولا كبيرا بفضل نسائه ورجاله، مردفا بالقول إن “حزبنا في صحة جيدة بعد سنة ونصف من قيادة الحكومة”.

وأضاف أخنوش “احنا فرحانين وكتافنا سخان بالعمل ديال المنتخبين”، على اعتبار أن التجمعيين يؤمنون بسياسة القرب وبمسار التنمية، ولم ينتظروا حلول الانتخابات القادمة لعقد لقاءات جهوية مع المواطنين.

وأفاد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدارالبيضاء توجد في قلب المعادلة التنموية الوطنية، على اعتبار أن 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، منبعه العاصمة الاقتصادية. لافتا إلى أن قدومه إلى الدارالبيضاء يروم الإنصات لانشغالات المواطنين، وتأكيد مساندة الحكومة للمنتخبين من أجل تأدية أدوارهم.

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