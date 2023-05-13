دنيا بطمة لهبة بريس: أبدعنا أنا و شقيقتي ابتسام في فيلم “البوز”

2023-05-13 / 16:44
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة خلال تصريح خاص لجريدة هبة بريس، -كشفت- تفاصيل مشاركتها في الفيلم السينمائي “البوز”.

و أعربت النجمة المغربية عن سعادتها بالتعامل مع كل من المخرجة ديمنة بونعيلات و المنتج عزيز العمري، و كذا الفنانين المشاركين في فيلم “البوز”.

وصرحت المتحدثة ذاتها أنها تلقت إشادة كبيرة من صناع العمل السينمائي حول أدائها و شقيقتها ابتسام بطمة، خاصة و أنها تعتبر التجربة الأولى في مسيرتهما،”أبدعنا أنا و اختي ابتسام”.

و عن احتراف مجال التمثيل، قالت النجمة المغربية:”لا أظن، لأن عندي خدمة هي الغناء، لكن أكيد غادي نشارك مرة مرة باش نبقى خفيفة على قلوب الناس لي غادي تشوفني، و فنفس الوقت باش منزاحمش الناس لي ماشاء الله متمرسين في التمثيل”.

و في سياق منفصل، كشفت بطمة أنها فور الانتهاء من تصوير الفيلم السينمائي ستقوم بتصوير فيديو كليب جديدها الغنائي “خربوشة”، في إشارة منها أن طرحه سيكون في فصل الصيف.

و جدير بالذكر أن فيلم “البوز” عرف مشاركة أسماء وازنة في مجال التمثيل مثل عبد الله فركوس، المنياري، نعيمة بوحمالة، فضيلة بنموسى، رفيق بوبكر، مراد العشابي و دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بطمة، فضلا عن بطلي مسلسل “سامحيني”.

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