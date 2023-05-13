3 جث.ت في أماكن متفرقة.. جريمة بشعة تهز إقليم الرحامنة

هبة بريس

شهدت منطقة سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة، صباح يومه السبت، استنفارا كبيرا بسبب جريمة قتل بشعة.

وحسب مصادر محلية، فقد عثرت مصالح الدرك الملكي، على 3 جثت بأماكن متفرقة.

ووفق ذات المصدر، فيتعلق الأمر، بجثة ميكانيكي عثر عليه داخل ورشته، وجثتين تتعلقان بكهربائي سيارات و”طولوري” عثر عليهما داخل منزل آخر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تفاصيل الجريمة البشعة تفجرت بعد تقديم شخص يعمل كميكانيكي لنفسه أمام مصالح الدرك الملكي، كاشفا إقدامه على قتل 3 أشخاص.

بعدها، تحركت عناصر الدرك الملكي على عجل إلى الأماكن المعنية التي تم تطويقها ونقل الجثت وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الكاملة للجريمة.

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