3 جث.ت في أماكن متفرقة.. جريمة بشعة تهز إقليم الرحامنة

2023-05-13 / 14:10
0
هبة بريس

شهدت منطقة سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة، صباح يومه السبت، استنفارا كبيرا بسبب جريمة قتل بشعة.

وحسب مصادر محلية، فقد عثرت مصالح الدرك الملكي، على 3 جثت بأماكن متفرقة.

ووفق ذات المصدر، فيتعلق الأمر، بجثة ميكانيكي عثر عليه داخل ورشته، وجثتين تتعلقان بكهربائي سيارات و”طولوري” عثر عليهما داخل منزل آخر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تفاصيل الجريمة البشعة تفجرت بعد تقديم شخص يعمل كميكانيكي لنفسه أمام مصالح الدرك الملكي، كاشفا إقدامه على قتل 3 أشخاص.

بعدها، تحركت عناصر الدرك الملكي على عجل إلى الأماكن المعنية التي تم تطويقها ونقل الجثت وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الكاملة للجريمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سحلها لمسافة طويلة.. الطرامواي يقت.ل سيدة بالبيضاء

سحلها لمسافة طويلة.. الطرامواي يقت.ل سيدة بالبيضاء

2023-05-13 / 13:37
Photo of لاحقوا سائق سيارة وتسببوا في وفاته.. إيقاف 3 أشخاص بآيت ملول

لاحقوا سائق سيارة وتسببوا في وفاته.. إيقاف 3 أشخاص…

2023-05-13 / 09:44
Photo of وفاة شاب أثناء مقابلة لكرة القدم بسطات في ظروف غامضة

وفاة شاب أثناء مقابلة لكرة القدم بسطات في ظروف…

2023-05-12 / 22:25
Photo of شفشاون ..ثلاثيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مــ..ـأساوية

شفشاون ..ثلاثيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مــ..ـأساوية

2023-05-11 / 22:05
Photo of 28 قت.يلا و 2354 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

28 قت.يلا و 2354 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن…

2023-05-10 / 10:25
Photo of رفض الزواج منها فأضرمت النار بجسدها.. واقعة بشعة تهز البيضاء

رفض الزواج منها فأضرمت النار بجسدها.. واقعة بشعة تهز…

2023-05-09 / 09:22
Photo of وجدة.. مصرع موظف جماعي رمى نفسه من أعلى منزله

وجدة.. مصرع موظف جماعي رمى نفسه من أعلى منزله

2023-05-08 / 17:07
Photo of انقاذ طفل ..حريق يأتي على شقة سكنية بطنجة

انقاذ طفل ..حريق يأتي على شقة سكنية بطنجة

2023-05-07 / 21:37
Photo of شاطئ العرائش يلفظ جــ..ـثة فتاة قاصر قضت غرقا

شاطئ العرائش يلفظ جــ..ـثة فتاة قاصر قضت غرقا

2023-05-07 / 18:34
Photo of إخماد حريق غابوي اندلع بغابة باب بودير بتازة

إخماد حريق غابوي اندلع بغابة باب بودير بتازة

2023-05-06 / 22:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق