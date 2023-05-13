سحلها لمسافة طويلة.. الطرامواي يقت.ل سيدة بالبيضاء

2023-05-13 / 13:37
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هبة بريس - البيضاء

شهدت منطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال بومه السبت، حادثة سير بشعة راح ضحيتها سيدة.

وحسب شهود عيان، فالحادث وقع إثر دهس طرامواي لسيدة كانت تعبر السكة، لافتين أن الطرامواي سحل الهالكة لمسافة طويلة قبل أن يتم اشعار السائق بالحادث من قبل المواطنين ويتوقف.

وأضاف ذات الشهود، أن السيدة عبرت السكة بسرعة دون انتباه لقدوم الطرامواي قبل دهسها، في حين صرح آخرون أنها الهالكة كانت تلاحق لصا سرق حقيبها.

وفور علمها بالحادث، انتقلت المصالح المعنية على عجل إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة الى مستودع الأموات وتنظيف المكان من الدماء، كما فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل وظروف الواقعة.

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‫4 تعليقات

  4. في كتابتكم للمواضيع و خصوصا العناوين
    احترموا مشاعر عائلة الضحية ( سحلها لمسافة طويلة …)

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