الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستحوذ على إذاعة “ميدي1”

2023-05-13 / 13:14
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هبة بريس

أعلن مجلس المنافسة عن تلقيه إخطارا بمشروع للتركيز الاقتصادي يتعلق باستحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 86,3 بالمائة من رأس المال وحقوق التصويت في إذاعة البحر الأبيض المتوسط

وذكر المجلس، في بلاغ له، أن القطاعات الاقتصادية المعنية بعملية الاستحواذ هاته تتمثل في سوق بث البرامج الإذاعية وسوق الإعلانات.

ويأاي نشر هذا الإخطار، يضيف ذات المصدر، تماشيا مع المادة 13 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمادة 10 من المرسوم 652-14-2 المتصل بتطبيق القانون 104.12.

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